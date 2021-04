Les Belges à l'étranger - Le but de Leander Dendoncker n'a pu éviter la défaite de Wolverhampton face à West Ham

(Belga) Malgré un but de la tête de Leander Dendoncker (44e), Wolverhampton n'a pu éviter sa 13e défaite de la saison, lundi soir, en match de la 30e journée de championnat. Les Wolves sont tombés à domicile face à West Ham 2-3. Les Hammers avaient frappé fort d'entrée et menaient 0-3 après 38 minutes : Lingard (6e), Fornals (14e) et Bowen (38e). Le Diable Rouge a inscrit son premier but cette saison pour les Wolves et le 7e en Premier League. Le jeune attaquant portugais Fabio Silva, 18 ans, a redonné du suspense à la 68e avec déjà sa 3e réalisation de la saison (2-3).

West Ham bondit de la 7e à la 4e place du classement. Les Londoniens sont désormais en position de jouer la prochaine Ligue des Champions. Avec 52 points, les joueurs de David Moyes devancent désormais les puissantes formations de Chelsea (51), Tottenham (49), et Liverpool (49). Les deux formations de Manchester dominent la compétition: City est intouchable (74) devant United (60). Leicester est 3e (56 points). Wolverhampton reste 14e avec 35 points, 9 de plus que Fulham, 18e et premier relégable. (Belga)