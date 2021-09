Les Belges à l'étranger - Le Hertha Berlin a pris ses premiers points à Bochum

(Belga) Avec Dedryck Boyata capitaine, le Hertha Berlin a pris ses premiers points dimanche en s'imposant 1-3 à Bochum. Suat Serdar (37e, 43e) a lancé l'équipe de la capitale. Les promus ont réduit l'écart par Simon Zoller (59e, 1-2) mais Myziane Maoulida (78e, 1-3) leur a enlevé tout espoir. Bochum compte aussi trois points (13e).

Au Qatar, Toby Alderweireld, et Al-Duhail ont réussi leur entrée en championnat en s'imposant 1-4 à Al Khor, a qui a ouvert la marque par Rafael Vaz (4e, 1-0). Le Diable rouge a joué tout le match. Les buts du succès ont été inscrits par Michael Olunga (34e, 68e), Ismaeel Mohammed (50e), et Khalid Mohammed (89e). En France, Nantes a été battu 0-2 par l'OGC Nice lors de la 5e journée et chute à la quinzième place (4 points). De leur côté, les Aiglons conservent leur invincibilité et reviennent à un point du podium (9 points, 4e). Chez les Canaris, Renaud Emond est resté sur le banc et Anthony Limbombe, blessé, n'était pas repris dans la sélection. (Belga)