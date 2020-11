Les Belges à l'étranger - Le Hertha Berlin, avec Boyata et Lukebakio, prend un point à Leverkusen

(Belga) Le Hertha Berlin a fait match nul (0-0) au Bayer Leverkusen dimanche dans le cadre de la 9e journée du championnat d'Allemagne de football. Dedrick Boyata, capitaine, et Dodi Lukebakio étaient titulaires côté berlinois, mais l'attaquant a dû céder sa place (70e).

Au classement, Leverkusen (19 points) recule en troisième position tandis que le Hertha (8 points) reste 13e. Aux Pays-Bas, Othman Boussaid est monté au jeu avec le FC Utrecht (79e), alors que le score à Feyenoord était acquis (1-1). Mark van der Maarel a donné l'avance aux visités (50e, 0-1) et Lutsharel Geertruida a arraché le partage pour la formation de Rotterdam (65e, 1-1). Au général, les deux équipes font du surplace: Feyenoord (22 points, 3e) et Utrecht (11points, 9e). Mike Tresor Ndayishimiye et Jorn Brondeel n'ont pu éviter la 6e défaite de Willem II à Groningue (1-0). L'ex-Standardman Ahmed El Messaoudi a signé ce succès permettant à Groningue (17 points) d'occuper le 8e rang alors que Willem II (8 points) reste toujours mal classé (14e) avec seulement 3 unités d'avance sur le barragiste. (Belga)