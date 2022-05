Les Belges à l'étranger - Le Hertha Berlin de Boyata n'est toujours pas rassuré après sa défaite face à Mayence

(Belga) Samedi soir, le Hertha Berlin s'est incliné, 1-2, contre Mayence, pour la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga.

Avec Dedryck Boyata, capitaine et titulaire, le Hertha Berlin n'est pas parvenu à assurer son maintien en empochant la victoire contre Mayence. Les Berlinois ont concédé le but d'ouverture de Widmer (25e), mais sont parvenus à égaliser juste avant le repos via un pénalty de Selke (45e+5). Mayence ne s'est pas laissé faire pour autant, et a repris un avantage définitif en fin de rencontre grâce à Bell (1-2, 81e). Boyata a disputé toute la rencontre. Le Hertha Berlin n'est toujours pas assuré de disputer la saison prochaine en Bundesliga. En effet, avec 33 points en autant de rencontres, les Berlinois ne comptent que 4 points d'avance sur Stuttgart, barragiste, à qui il reste 2 matchs à disputer. Mayence est 9e, avec 45 points. (Belga)