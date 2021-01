Les Belges à l'étranger - Le Hertha Berlin domine Schalke, deux assists de Trossard avec Brighton

(Belga) Le Hertha Berlin a profité de la visite de Schalke, le dernier du classement, pour renouer avec la victoire samedi lors de la 14e journée du championnat d'Allemagne (3-0). Chez les vainqueurs, Dodi Lukebakio, titulaire, a été remplacé (87e) tandis que Dedryck Boyata, blessé, était absent. Benito Raman, blessé à la cheville, ne figurait pas dans la sélection de Schalke, qui attend toujours sa première victoire (4 points)

Après un bon début de Schalke, le club de la capitale a accumulé les occasions de but avant que Matteo Guendouzi ne profite d'un rebond favorable pour ouvrir la marque d'une frappe des 16 mètres (36e, 1-0). A la reprise, Jhon Cordoba, isolé aux six mètres par Vladimir Darida, n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond (53e, 2-0). Monté au jeu à la place de Cordoba (78e), Krzysztof Piatek a trompé Ralf Fährmann d'un tir du droit à ras de terre (80e, 3-0). Au classement, le Hertha se hisse en 12e position (16 points). En Angleterre, Wolverhampton ne parvient pas à gagner sans Leander Dendoncker, blessé: les Loups ont partagé 3-3 à Brighton. Par contre, Leandro Trossard était bien présent chez les 'Seagulls'. L'ex-Genkois a donné une première passe décisive sur le but d'ouverture d'Aaron Connolly (13e, 1-0). Les 'Wolves' ont riposté par Romain Saïss (22e, 1-1), un autogoal de Darn Burn (34e, 1-2) et un penalty de Ruben Neves (44e, 1-3). C'est sur penalty aussi que Neal Maupay a réduit le retard Brighton (46e, 2-3) et sur nouvel assist de Trossard, Lewis Dunk a égalisé (70e, 3-3). Au classement, Wolverhampton (22 points) reste 12e. Brighton, qui n'a plus gagné depuis 8 matchs, est 17e avec 14 points, trois de plus que le premier descendant Fulham, qui a disputé deux matchs de moins.