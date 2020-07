Les Belges à l'étranger - Le Real à une victoire du titre, Courtois encaisse après 512 minutes d'invincibilité

(Belga) Le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre en s'imposant 1-2 à Grenade lundi soir en clôture de la 36e journée de Liga. Thibaut Courtois a joué tout le match dans les rangs madrilènes, tandis qu'Eden Hazard a débuté la recontre sur le banc.

Le Real avait fait le break après un quart d'heure, et les buts de Mendy (10e) et Benzema (16e). Grenade réduisait l'écart en début de deuxième mi-temps par Machis (50e), forçant Thibaut Courtois à aller chercher le ballon au fond pour la première fois depuis le 21 juin et la victoire à la Real Sociedad (1-2). Le gardien des Diables Rouges, par ailleurs auteur de plusieurs arrêts déterminants qui lui ont valu d'être élu 'Homme du match', a encaissé son premier but après 512 minutes d'invincibilité (son record étant de 579 minutes), lui qui restait sur cinq "clean sheets" d'affilée. Eden Hazard est lui resté sur le banc. Le Brainois avait manqué deux matches après avoir reçu un coup sur sa cheville opérée plus tôt cette saison contre l'Espanyol le 28 juin et était monté au jeu à la 82e minute vendredi contre Alaves. Après ce neuvième succès en neuf matches, le Real n'est plus qu'à une victoire d'un 34e titre de champion, le premier depuis 2017. Alors qu'il reste deux journées de championnat, l'équipe de Zinedine Zidane conserve 4 points d'avance sur le FC Barcelone. Les 'Merengues' pourraient être sacrés champions dès jeudi face à Villareal. (Belga)