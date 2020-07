Les Belges à l'étranger - Le Real, avec Courtois et Hazard, se joue d'Alavés et se rapproche du titre

(Belga) Le Real Madrid s'est rapproché d'un 34e titre de champion d'Espagne après sa victoire 2-0 sur Alavés, vendredi, en clôture de la 35e journée de la Liga. Karim Benzema (11e, sur penalty) et Marco Asensio (50e) ont inscrit les buts madrilènes. Thibaut Courtois a signé une nouvelle 'clean sheet' et Eden Hazard a disputé les dernières minutes.

Le Real a débloqué la situation après 11 minutes grâce à un penalty de Benzema pour une faute de Ximo Navarro sur Ferland Mendy. C'est le 17e but de l'attaquant français cette saison. Benzema a ensuite offert à Asensio le ballon du 2-0, validé après intervention du VAR alors que l'arbitre avait sifflé un hors-jeu de Benzema (50e). Pour la cinquième rencontre consécutive, Thibaut Courtois a préservé sa cage inviolée. Sauvé par sa barre en début de rencontre sur une tête de Joselu (3e), le Diable Rouge s'est montré décisif à deux reprises, sur une frappe d'Oliver Burke des 16 mètres (26e) et sur une nouvelle tentative de Joselu dans la surface (61e). Absent lors des deux derniers matchs, après avoir reçu un coup sur sa cheville opérée plus tôt cette saison contre l'Espanyol le 28 juin, Eden Hazard a remplacé Benzema à la 82e minute. A noter qu'un changement d'arbitre a lieu à la pause: touché à la cheville, Jesus Gil Manzano a cédé le sifflet à Hector Rodriguez Carpallo pour la seconde période. Ce huitième succès en autant de rencontres depuis la reprise permet au Real (80 points) de conserver quatre longueurs d'avance sur le FC Barcelone alors qu'il ne reste que trois journées à disputer. Les 'Merengues' pourraient déjà être sacrés lundi avec une victoire à Grenade, en cas de faux pas de Barcelone à Valladolid deux jours plus tôt. (Belga)