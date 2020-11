Les Belges à l'étranger - Le Real et Courtois coulent à Valence, Milan et Saelemaekers toujours invaincus

(Belga) Thibaut Courtois s'est retourné à quatre reprises dimanche soir à Valence, où le Real Madrid a pris l'eau, s'inclinant 4-1 en clôture de la 9e journée de Liga, concédant sa 2e défaite de la saison en championnat.

Karim Benzema a ouvert le score (23e), mais les hommes de Zinédine Zidane se sont ensuite écroulés : ils ont offert quatre pénaltys (dont trois transformés par Carlos Soler à la 35e, 54e et 63e) ainsi qu'un but contre son camp de Raphaël Varane (43e). Privé d'Eden Hazard et de Casemiro, positifs au Covid-19, le Real glisse à la 4e place du classement avec 16 points, à 4 longueurs de la 1e place de la Real Sociedad. En Italie, l'AC Milan, avec Alexis Saelemaeckers titulaire, a pris un point de justesse face au Hellas Vérone (2-2), dimanche lors de la 7e journée de Serie A. Une demi-heure après avoir manqué un penalty, Zlatan Ibrhimovic a marqué le but de l'égalisation dans le temps additionnel (90e+3). Saelemaeckers a cédé sa place à Rebic à la mi-temps. Toujours invaincu, l'AC Milan reste en tête avec 2 points d'avance sur Sassuolo, et 3 sur Naples, qui s'est imposé 0-1 à Bologne grâce à un but de l'ancien Zèbre Victor Osimhen (23). Dries Mertens a débuté dans les rangs napolitains avant d'être Zielinski à l'entame du dernier quart d'heure. En France, Lyon est sorti vainqueur (2-1) du derby face à Saint-Etienne. Jason Denayer a joué tout le match au sein de la défense de l'OL, 5e du classement avec 17 points en 10 matches de Ligue 1. (Belga)