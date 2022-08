Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid, avec Courtois mais sans Hazard, s'impose sur le fil à l'Espanyol Barcelone

(Belga) Le Real Madrid s'est imposé 1-3 sur le terrain de l'Espanyol Barcelone dimanche pour le compte de la 3e journée du championnat d'Espagne. Thibaut Courtois a joué toute la rencontre dans les buts du Real tandis qu'Eden Hazard est resté sur le banc.

Les Madrilènes ont pris le meilleur départ dans la partie et il n'a fallu que 12 minutes à Vinicius Junior pour donner l'avance aux champions d'Espagne. L'Espanyol ne s'est pas laissé abattre et Thibaut Courtois a dû s'avouer vaincu peu avant le repos sur une frappe de Joselu (43e). Après la pause, le Real Madrid a poussé pour égaliser et Karim Benzema a vu son but être annulé pour hors-jeu (67e). En fin de match, Benzema a finalement offert les trois points aux Merengue en s'offrant un doublé (88e et 90e+10) alors qu'Eden Hazard a suivi la rencontre depuis le banc. Au classement, le Real Madrid reste en tête avec un bilan de 9 points sur 9 tout comme le Bétis Séville. L'Espanyol est 16e avec 1 point. (Belga)