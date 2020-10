Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid et Thibaut Courtois en tête de la Liga

(Belga) Dominateur mais une nouvelle fois en grand manque de réalisme, le Real Madrid est allé s'imposer à Levante dimanche dans le cadre de la 5e journée du championnat d'Espagne de football (0-2). Thibaut Courtois a joué les 90 minutes malgré un choc avec Lucas Vazquez (77e). Touché à la tête, le Diable rouge est resté à terre mais a repris finalement sa place. Vinicius Junior (16e) et Karim Benzema (90e+5) ont porté les Merengues en tête du championnat (10 points). Levante est 18e (3 points)

Le Real Madrid a eu plusieurs occasions en première période mais n'en a concrétisée qu'une seule: sur un centre de Luka Modric, Vinicius Junior s'est retrouvé complètement seul au second poteau (16e). Courtois a eu de la chance lorsque une puissante reprise de la tête de Vukcevic a heurté la transversale (31e). A la reprise, les Madrilènes ont fait le siège devant la surface adverse mais n'ont pas mieux cadré leurs tirs à l'image d'un envoi de Benzema, qui a frappé le poteau (52e). Asphyxié, Levant a tenu bon mais lancé en contre-attaque par Rodrygo, Benzema a réussi à marquer son premier but de la saison d'une frappe du droit (90e+5). En France, Rennes et Reims ont partagé l'enjeu (2-2) dans le cadre de la 6e jounrée. Avec Thomas Foket et Wout Faes (averti à la 40e) en défense, les Rémois ont ouvert la marque par Yunis Abdelhamid (11e, 0-1). Les Bretons ont répliqué par Raphinha (24e, 1-1) et leur capitaine Damien Da Silva (37e, 2-1). Mais Boulaye Dia (66e, 2-2) a remis les deux équipes à égalité. Au classement, rennes prend la première place avec 14 points tout comme Lille et Reims est 19e (2 points). (Belga)