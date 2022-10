Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid, sans Hazard ni Courtrois, enlève le clasico face au FC Barcelone

(Belga) Grâce notamment à un but express de Karim Benzema, le Real Madrid a remporté le 250e clasico de l'histoire face au FC Barcelone 3-1 dimanche au Santiago-Bernabéu, et prend seul les commandes de la Liga après neuf journées, trois points devant les Catalans.

Aucun des deux Diables Rouges du Real n'a foulé la pelouse dimanche. Thibaut Courtois, pas rétabli de sa sciatique, était remplacé par Andriy Lunin dans le but. Eden Hazard a lui suivi la rencontre du banc merengue. A la veille d'un Ballon d'Or qui lui tend les bras, Benzema a ouvert la marque dès la 12e minute pour les Madrilènes, puis Fede Valverde a doublé la mise à la 36e, trouvé dans l'axe par Ferland Mendy, avant que Rodrygo ne scelle la victoire des Merengues sur pénalty (90e+1), répondant ainsi au but catalan de Ferran Torres (83e). Le Real s'isole en tête du classement avec 25 points, 3 de plus que le Barça. (Belga)