Les Belges à l'étranger - Le Real se défait du Shakhtar, l'AC Milan et Saelemaekers prennent leur premier point

(Belga) Mercredi en début de soirée, deux Belges étaient à l'affiche dans les premiers matchs de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Alexis Saelemaekers et l'AC Milan ont pris leur premier point de la campagne contre le FC Porto (1-1), tandis que le Real Madrid de Thibaut Courtois a empoché sa troisième victoire, face au Shakhtar.

Le Real Madrid a battu le Shakhtar Donetsk, 2-1, au bout d'une partie relativement équilibrée. Karim Benzema a ouvert le score pour les Merengues (1-0, 14e), signant à cette occasion le 1000e but du Real en Ligue des champions, avant le but égalisateur de Fernando (1-1, 39e). Benzema a remis le couvert en deuxième mi-temps pour offrir la victoire aux siens (2-1, 61e). Thibaut Courtois a disputé toute la rencontre entre les poteaux madrilènes. Eden Hazard est quant à lui resté assis sur le banc. Le Real a pris la tête du groupe D avec 9 points en attendant le match entre Sheriff Tiraspol et l'Inter Milan. Dans le groupe B, l'autre match avancé de mercredi soir a vu le partage, 1-1, entre l'AC Milan et le FC Porto. Les buts ont été marqués par Diaz en début de match pour les Portugais (0-1, 6e), puis par Chancel Mbemba contre son camp en deuxième période (1-1, 61e). Alexis Saelemaekers était titulaire pour les Rossoneri et a disputé l'entièreté de la rencontre sur le flanc droit. Milan demeure à la dernière place du groupe B avec son maigre bilan de 1 point qui lui laisse un très mince espoir de qualification. Porto, temporairement 2e (5 points), disputera la 2e place qualificative avec l'Atlético Madrid qui affronte le leader, Liverpool, plus tard dans la soirée. (Belga)