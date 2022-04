Les Belges à l'étranger - Leandro Trossard marque et s'impose contre les Wolves, Watford quasiment relégué

(Belga) Une nouvelle fois titulaire dans les rangs de Brighton, Leandro Trossard s'est illustré en inscrivant le deuxième but des siens lors de la victoire 0-3 de Brighton à Wolverhampton samedi après-midi pour le compte de la 35e journée de Premier League.

Cette victoire permet aux 'Seagulls' d'occuper le neuvième rang avec 44 points, soit cinq de moins que leur adversaire du jour, 8e. Leander Dendoncker a disputé l'intégralité de la rencontre du côté des Wolves. Trossard a été remplacé à la 89e. Brighton prenait l'avantage juste avant la mi-temps via un penalty de Mac Allister (42e, 0-1), qui avait d'abord manqué la conversion d'un premier penalty une dizaine de minutes avant. A vingt minutes du terme, Trossard recevait le ballon à quelques mètres de la surface de Wolverhampton. Il s'y engouffrait avant de se jouer de son défenseur et de tromper le portier local (70e, 2-0). Son coéquipier Bissouma se chargeait de donner au score son allure définitive à quelques minutes du terme (86e, 0-3). De son côté, Crystal Palace a ramené les trois points de son déplacement à Southampton en s'imposant 1-2. Christian Benteke n'a pas quitté le banc des remplaçants. Crystal Palace et Christian Benteke occupent le douzième rang avec 41 unités. Dans le même temps, Christian Kabasele, titulaire, et Watford se sont inclinés 1-2 contre Burnley. Avec cette défaite, Watford occupe l'avant-dernière place avec 22 unités, à douze longueurs de Leeds, premier non-relégable. Le maintien paraît désormais quasiment impossible pour les Hornets.