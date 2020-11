Les Belges à l'étranger - Leicester, avec Praet buteur, poursuit son parcours sans faute

(Belga) Leicester s'est imposé 4-0 face à Braga jeudi lors de la 3e journée d'Europa League jeudi soir. Dennis Praet, monté au jeu, a inscrit le troisième but des Foxes. Titulaire, Youri Tielemans a été remplacé après 72 minutes.

Face à une équipe de Braga qui comptait également un bilan de 6 sur 6, Leicester, sans Timothy Castagne blessé, ouvrait le score via Ihenacho (21e). L'attaquant nigérian doublait la mise en seconde période (48e) avant que Dennis Praet, monté au jeu cinq minutes plus tôt, ne fixe le score à 3-0. Maddison donnait au score son allure définitive (78e). Titulaire, Youri Tielemans a joué 72 minutes. Leicester conserve la première place avec un bilan parfait de 9 points Sans Alexis Saelemakers, l'AC Milan s'est incliné 0-3 contre Lille dans le groupe H. Yusuf Yazici, le milieu turc, a inscrit les trois buts lillois (22e, 55e, 58e). Lille (7 points) en profite pour prendre la tête du groupe au détriment de l'AC Milan (6 points) Dans le groupe B, Alex Craninx a assisté depuis le banc à la défaite de son équipe Molde sur le terrain d'Arsenal. Ellingsen (22e) avait donné l'avance aux Norvégiens qui ont ensuite inscrit deux buts contre leur camp via Haugen (45e+1) et Sinyan (62e). Nicolas Pepe donnait au score son allure définitive (69e). Arsenal (9 points) s'empare seul de la tête du groupe devant Molde (6 points)