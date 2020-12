Les Belges à l'étranger - Leicester, avec Tielemans et Praet, bat l'AEK et assure sa première place

(Belga) Leicester a remporté sans grande difficulté jeudi sa dernière rencontre de la phase de poule de l'Europa League face à l'AEK Athènes (2-0). Youri Tielemans et Dennis Praet étaient tous deux titulaires.

Le match était rapidement plié pour Leicester grâce à Cengiz Under (12e) et Harvey Barnes (14e). Youri Tielemans a joué 82 minutes et Dennis Praet a joué l'intégralité de la rencontre. Les Foxes terminent donc premiers du groupe G, à égalité de points avec Braga. Leicester remporte la première place du groupe grâce à sa victoire 4-0 face aux Portugais le 5 novembre dernier. Jeudi, Braga s'est imposé également 2-0, face à Zorya grâce à des réalisations de Joel Abu Hanna contre son camp (61e) et de Ricardo Horta (68e). Au classement, Zorya termine 3e avec 6 points alors que l'AEK Athènes clot le groupe avec 3 petits points. . (Belga)