Les Belges à l'étranger - Leicester et ses Diables dominent Manchester City

(Belga) Avec ses trois Diables rouges titulaires, Leicester est allé battre Manchester City à l'Etihad Stadium (2-5). Pourtant, les Citizens avaient ouvert la marque par Riyad Mahrez (4e). Les Foxes ont tout chamboulé par Jamie Vardy, qui a signé un triplé dont deux penalties (37e, 54e, 58e), James Maddison (77e, 1-4) et Youri Tielemans sur penalty (88e, 2-5). Kevin De Bruyne était bien présent avec City.

Averti (22e), Tielemans a joué toute la rencontre comme Timothy Castagne, qui a donné la passe décisive sur le deuxième but de Vardy (54e). Dennis Praet a cédé sa place à Maddison (69e, 1-4), l'auteur du 4e but. Nathan Aké (85e, 2-4) a redonné un peu d'espoir aux Skyblues, qui se retrouvent 13e au classement (3 points). Leicester est en tête avec le maximum (9 points). En France, Lyon et Jason Denayer ne gagnent toujours pas. Accrochés au stade du Moustoir par Lorient (1-1), les Gones ont enchaîné un quatrième match sans victoire en championnat. Yoanne Wissa a ouvert le score pour les Bretons (63e, 1-0) et Léo Dubois a évité la défaite aux Olympiens (74e, 1-1. Après 5 journées, Lyon (6 points) est 10e et Lorient (4 points) 14e. Aux Pays-Bas, Mike Ndayishimiye (13e, 1-1) a inscrit le but, qui a permis à Willem II d'égaliser au FC Emmen, qui a mené à la marque par Michael de Leeuw (4e, 1-0). Un résultat insatisfaisant pour l'équipe de Tilburg, qui a joué en supériorité nuémrique dès la 57e minute et l'exclusion de Glenn Bijl, le défenseur de Emmen. Chez les visités qui ont pris leur premier point, Sekou Sidibe est resté sur le banc. Willem II (4 points) est 8e. (Belga)