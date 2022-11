Les Belges à l'étranger - Leicester fait le travail contre Newport avec Praet à la passe, Burnley dispose de Crawley

(Belga) Leicester s'est imposé 3-0 contre Newport en seizième de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, mardi soir. Dennis Praet s'est illustré avec une passe décisive, tandis que Burnley disposait également de Crawley, 3-1, avec un doublé d'Anass Zaroury.

À la recherche de temps de jeu du côté de Leicester, Dennis Praet a profité d'une titularisation lors du large succès de son équipe contre Newport, 3-0, pour donner une passe décisive à James Justin lors de l'ouverture du score (44e). Jamie Vardy a assuré la victoire aux Foxes contre le pensionnaire de League Two avec un doublé en deuxième période (70e et 82e). Outre Dennis Praet, qui a disputé toute la rencontre Wout Faes était également titulaire pour Leicester. Le Diable Rouge a gardé la clean sheet avant d'être remplacé par Vestergaard à la 77e minute, alors que Youri Tielemans était monté à la 62e minute. Timothy Castagne a quant à lui été laissé au repos pour la rencontre. Dans le même temps, le Burnley de Vincent Kompany a lui aussi fait son travail contre un adversaire de League Two, Crawley, 3-1. À l'ouverture du score des visiteurs par Telford (22e), Barnes a immédiatement répondu (24e), avant que la montée d'Anass Zaroury à la 57e minute ne débloque la situation avec un doublé en fin de rencontre du Belge (79e et 90e). Les deux clubs se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. (Belga)