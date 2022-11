Les Belges à l'étranger - Leicester s'impose à West Ham malgré un penalty manqué par Youri Tielemans

(Belga) Leicester s'est imposé 0-2 sur le terrain de West Ham pour la 16e journée du championnat d'Angleterre de football samedi. Présent sur la pelouse pendant 55 minutes, Youri Tielemans a manqué un penalty pour les 'Foxes'. Timothy Castagne et Wout Faes ont eux joué toute la rencontre tandis que Dennis Praet est monté à la 25e minute.

James Maddison a mis Leicester aux commandes (8e) mais l'international anglais est ensuite sorti blessé, remplacé par Praet, à une semaine du début de la Coupe du monde (25e). En fin de première période, Tielemans a eu l'occasion de mettre les 'Foxes' à l'abri mais son penalty a été repoussé par Lukasz Fabianski (42e). Leicester a finalement doublé la mise en fin de match via Harvey Barnes (78e). Southampton, de son côté, est rentré bredouille de son déplacement à Liverpool (3-1). Che Adams (9e) a répondu au but d'ouverture de Roberto Firmino (6e) mais Darwin Nunez a scellé la victoire des Reds avant le repos par un doublé (21e, 42e). Roméo Lavia a été remplacé à la 82e minute du côté des Saints. Titulaire avec Everton, Amadou Onana a joué 75 minutes dans la défaite 3-0 des Toffees à Bournemouth. Marcus Tavernier (18e), Kiefer Moore (25e) et Jaidon Anthony (70e) ont inscrit les trois buts de la victoire pour les Cherries. Au classement, Leicester, après son 12 points sur 15, grimpe à la 12e place avec 17 points, Everton glisse lui à la 17e place avec 14 points, deux de plus que Southampton, 19e et avant-dernier.