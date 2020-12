Les Belges à l'étranger - Liverpool bloqué par Fulham, Edmilson (Al Duhail) et Mirallas (Garziantep) buteurs

(Belga) Liverpool n'est pas parvenu à surprendre Fulham dimanche dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Angleterre (1-1). Bobby Reid (25e, 1-0) a donné l'avance aux 'Cottagers' et Mohamed Salah (79e, 1-1) a égalisé sur penalty avant de céder sa place à Divock Origi (84e). Comme Tottenham a également partagé à Crystal Palace, les Reds comptent 25 points tout comme les Spurs.

Les 'Cottagers' ont bousculé les Reds dès le début du match et leur meilleur buteur, Reid, en a profité pour inscrire son 4e but de la saison d'une frappe croisée du droit (25e, 1-0). A la reprise, Fulham a été mis sous pression. Et après voir repoussé l'échéance, s'est incliné sur un penalty accordé pour une faute de main de Aboubakar Kamara et transformé par Salah (79e, 1-1). Aux Pays-Bas, Vitesse a fait une mauvaise affaire en se faisant piéger par Heerenveen (1-1). Lois Openda, qui a donné l'assist sur le but d'ouverture d'Oussama Darfalou (39e, 1-0) est sorti à la 78e. Sheral Floranus avait déjà égalisé pour Heerenveen (54e, 1-1). Au classement, Vitesse recule en 4e position (26 points) et Heerenveen occupe la 7e place (20 points). Mike Tresor Ndayishimiye n'a pas pu éviter un troisième revers d'affilée à Willem II face au Sparta Rotterdam (1-3). MIchael Heylen a joué tout le match avec les vainqueurs, qui se retrouvent 9e au général (15 points). L'équipe de Tilburg est toujours 16e et barragiste (8 points). En Espagne, bien qu'Imanol Alguacil ait effectué ses cinq changements, Adnan Januzaj est resté sur le banc lors du partage entre la Real Sociedad et Eibar (1-1). Malgré ce troisième partage d'affilée, la Real Sociedad reste en tête avec 26 points tout comme l'Atletico Madrid mais a joué 13 matches contre 11 aux 'Colchoneros'. Le Real Madrid (23 points) est 3e avec 12 rencontres disputées. Eibar est 8e (15 points). Au Qatar, Edmilson Junior (32e, 79e) a iscrit les deux buts de la victoire d'Al Duhail sur Al Arabi. Après neuf journées, le club de l'ex-Standardman, qui a quitté la pelouse (86e), est 5e avec 15 points, 10 de moins qu'Al Saad, le leader. En Turquie, Basaksehir s'est incliné à domicile face à Gaziantep (1-2). Kevin Mirallas (44e, 0-1) a inscrit le premier but des visiteurs avant d'être remplacé (68e). Entre-temps, Enzo Crivelli (56e, 1-1) avait égalisé pour les champions en titre. Mais Muhammet Demir a permis à Gaziantep de conserver sa 6e place (18 points). Basaksehir est 12e (15 points). Titulaire, Nacer Chadli a été remplacé (78e) et Boli Bolingoli est resté sur le banc.