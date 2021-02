Les Belges à l'étranger - Liverpool et Origi perdent le derby de la Mersey, Meunier gagne celui de la Ruhr

(Belga) Liverpool a subi sa quatrième défaite de rang en Premier League, samedi lors du derby de la Mersey face à Everton (0-2), lors de la 25e journée de Premier League. Dortmund a dominé facilement la lanterne rouge Schalke 04 (0-4) lors de la 22e journée de Bundesliga.

Des buts de Richarlison (3e) et de Gilfy Sigurdsson sur penalty (83e) ont scellé la quatrième défaite de rang de Liverpool en Premier League et la 4e défaite de rang à Anfield toutes compétitions confondues pour les Reds. Divock Origi est entré au jeu à la 87e minute en remplacement de Thiago Alcantara. Au classement, Liverpool est actuellement 6e de Premier League avec 40 points, soit autant qu'Everton, 7e. En Bundesliga, le Borussia Dortmund a remporté facilement le derby de la Ruhr face à Schalke 04 grâce à un doublé de l'inévitable Erling Haaland (45e et 79e) et à des buts de Jadon Sancho (42e) et de Raphael Guerreiro (60e). Dortmund grimpe à la 6e place de Bundesliga avec 36 points, soit 13 de moins que le leader de la Bundesliga, le Bayern Munich qui a perdu à Francfort plus tôt dans la journée (2-1). Schalke est plus que jamais dernier de Bundesliga avec 9 points, huit de moins que l'avant-dernier, Mayence qui a gagné à Mönchengladbach (1-2). (Belga)