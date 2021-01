Les Belges à l'étranger - Liverpool et Origi renouent avec la victoire face à Tottenham, sans Alderweireld

(Belga) Après 4 matchs sans victoire ni but marqué, Liverpool l'a emporté à Londres face à Tottenham jeudi lors du match de clôture de la 20e journée de Premier League. Divock Origi est entré en fin de match alors que Toby Alderweireld n'a pas quitté le banc.

Après 4 matchs de Premier League sans marquer, Liverpool s'est imposé 1-3 grâce à des buts de Roberto Firmino (45e+4), Trent Alexander-Arnold (47e) et Sadio Mané (65e) contre un but de Pierre-Emile Hojbjerg (49e). Toby Alderweireld est resté sur le banc des Spurs lors de ce choc de la 20e journée de Premier League alors que Divock Origi est entré à la 87e minute. Au classement, Liverpool remonte à la 4e place de Premier League avec 37 points, deux de moins que le 3e, Leicester. Tottenham est 6e avec 33 points. Aux Pays-Bas, Jorn Brondeel, titulaire, et Mike Trésor Ndayishimiye (entré au jeu à la 89e), ont été battus par l'Ajax lors de la 19e journée d'Eredivisie sur des but de Davy Klaassen (52e), Brian Brobbey (83e) et Dusan Tadic (87e) avant que Vangelis Pavlidis n'égalise pour Willem II (62e). L'Ajax continue sa course en tête de l'Eredisivie et compte 47 points contre 43 points pour le PSV, deuxième. Willem II est toujours avant-dernier avec 10 unités. (Belga)