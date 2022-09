Les Belges à l'étranger - Loïs Openda et RC Lens prennent la tête de la Ligue après leur 5e victoire

(Belga) Le RC Lens a poursuivi son excellent début de saison lors de la septième journée de Ligue 1, vendredi soir. Après sa victoire 1-0 à domicile contre Troyes, l'équipe de Loïs Openda reprend la tête du championnat de France.

Openda a été une fois de plus autorisé par son entraîneur à mener la ligne d'attaque. L'ancien joueur de Bruges a marqué lors de quatre matches de championnat consécutifs, mais il a vu sa série s'arrêter contre Troyes. L'Autrichien Kevin Danso (39e) a été le buteur de la soirée. Le RC Lens reste invaincu cette saison. Avec cinq victoires et deux nuls en sept matches, il est actuellement en tête du classement. Avec 17 points, il compte deux points de plus que le PSG, le champion, qui doit jouer contre Brest samedi.