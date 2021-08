Les Belges à l'étranger - Lukaku déjà buteur avec Chelsea contre Arsenal et Sambi Lokonga, Doku sort sur blessure

(Belga) Deux Belges étaient présents pour le derby londonien de dimanche qui opposait Arsenal et Chelsea à l'Emirates Stadium. Romelu Lukaku n'a pas attendu pour marquer son premier but de la saison après son retour à Chelsea. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, titulaire et resté sur la pelouse pendant tout le match, a ouvert le score dès la 15e minute, servi sur un plateau par Reece James. Il est passé non loin d'un doublé, sa tête à la 77e étant déviée par Leno sur la barre transversale. Reece James a inscrit l'autre but de la rencontre, à la 35e minute.

Côté Gunners, Albert Sambi Lokonga était également titulaire. Le jeune milieu de terrain, associé à Xhaka devant la défense, a disputé l'entièreté de la rencontre. Il a écopé d'une carte jaune à la 67e minute pour une faute commise sur Lukaku. Arsenal a essuyé sa deuxième défaite de la saison en autant de matchs, s'inclinant 0-2 face aux Blues. Jeremy Doku, qui était titulaire pour le Stade Rennais face à Nantes, a dû céder sa place avant la mi-temps, sur blessure. L'ex-Anderlechtois est sorti à la 43e minute, remplacé par Kamaldeen Sulemana. Son club est sorti vainqueur du derby breton grâce à un but de Martin Terrier (58e), 1-0. Chez les Nantais, Renaud Emond était titulaire à la pointe de l'attaque et a cédé sa place à la 67e minute. Anthony Limbombe était quant à lui absent de la feuille de match, toujours convalescent d'une blessure aux ischios. (Belga)