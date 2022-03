Les Belges à l'étranger - Lukaku offre la qualification à Chelsea au bout d'un match de Cup difficile face à Luton

(Belga) Mercredi soir, Chelsea s'est imposé en déplacement à Luton, 2-3, en huitième de finale de la FA Cup. Grâce à un but de Romelu Lukaku en fin de rencontre, les Blues accèdent au prochain tour après avoir été menés à deux reprises par les 6es de Championship (D2).

Chelsea s'est fait surprendre dès l'entame par l'ouverture du score de Burke (2e). Saul Niguez a remis les équipes à égalité peu avant la demi-heure (27e), mais Cormick a rétabli l'avance de Luton avant le repos (40e). Une nouvelle égalisation est venue des pieds de Werner (68e), avant que Romelu Lukaku ne brise les espoirs des pensionnaires de Championship en inscrivant le but de la victoire dans le dernier quart d'heure (78e). Au bon endroit au bon moment, il a conclu une action collective, bien servi par Werner aux portes du but adverse. L'attaquant belge est ensuite resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. En demi-finale de la Coupe des Pays-Bas, le PSV s'est imposé sur le terrain des Go Ahead Eagles, 1-2. Les hôtes, tombeurs de l'Ajax en championnat dimanche, ont pris les commandes grâce à un but de Cordoba (36e), mais ont vu la situation se retourner à la suite de l'égalisation de Zahavi (43e) et de l'exclusion de Kramer (45e+2). En supériorité numérique, le PSV a arraché son ticket pour la finale avec un but de Veerman (68e). Philippe Rommens, buteur contre l'Ajax, était titulaire pour les Eagles, mais il a été remplacé à la 68e minute. Du côté du PSV, Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen et le portier Maxime Delanghe sont restés sur le banc. Le PSV affrontera le vainqueur de la rencontre entre l'AZ et l'Ajax, jeudi.