Les Belges à l'étranger - Lyon, avec Jason Denayer, assure sa première place en battant Lens

L'Olympique Lyonnais a assuré sa place de leader du championnat de France en s'imposant 3-2 contre Lens mercredi. Jason Denayer a joué l'entièreté de la rencontre pour les Lyonnais.

Lyon ouvrait le score via Depay (39e) avant de doubler la mise en tout début de seconde période après un but contre son camp de Fortes (46e). Depay plantait ensuite son deuxième but de la soirée sur penalty (52e) avant que Sotoca (56e) et Doucouré (89e) ne réduisent la marque pour Lens. Au classement, l'OL conforte sa première place avec 39 points, trois de plus que le Paris Saint-Germain, accroché à Saint-Etienne pour la première de Mauricio Pochettino (1-1) et Lille, battu par Angers (1-2). Reims, de son côté, n'a pas pu faire mieux qu'un partage 0-0 face à Dijon. Titulaires, Wout Faes et Thomas Foket ont joué tout le match pour Reims où Thibault De Smet est resté sur le banc.