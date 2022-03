Les Belges à l'étranger - Manchester City, accroché par Crystal Palace, ouvre la porte à un retour de Liverpool

(Belga) Manchester City a tout tenté mais n'est pas parvenu à trouver la clé de la défense de Crystal Palace (0-0) lundi soir à Selhurst Park lors de la 29e journée de Premier League. Capitaine et très actif, Kevin De Bruyne a trouvé le poteau à la 57e, comme son équipier Cancelo en première période (27e). Ce partage pourrait permettre à Liverpool de revenir à une longueur des Skyblues en cas de victoire à Arsenal mercredi.

L'équipe de Pep Guardiola, qui n'a pas effectué le moindre changement, a dominé de la tête et des épaules la rencontre avec 74 pour cent de possession de balle mais n'a pu cadrer que 4 de ses 18 tentatives au but. Courageux et bien en place, les Eagles ont tenu jusqu'au coup de sifflet final. Christian Benteke n'a pas quitté le banc des Londoniens. Fin octobre, Crystal Palace avait déjà fait déjouer City en s'imposant 0-2 à l'Etihad Stadium. Ce nouveau coup d'arrêt de ManCity contre l'équipe du Français Patrick Vieira pourrait permettre à Liverpool de revenir à une longueur des champions en titre. Pour ça, les Reds vont devoir s'imposer mercredi sur la pelouse d'Arsenal, 4e, dans un duel entre deux équipes qui restent sur cinq victoires de rang en championnat.