Cet attaquant de Southampton crucifie à Manchester City: voici sans doute LE but du weekend (vidéo)

Trois jours après sa large victoire 4-0 face aux nouveau champions d'Angleterre de Liverpool, Manchester City s'est incliné 1-0 sur le terrain de Southampton, dimanche soir en match de la 33e journée de Premier League. L'unique but de la rencontre est tombé dès la 16e minute. Che Adams a réussi un habile lob de loin après une perte de balle de la défense des Citizens. Kevin De Bruyne n'est monté au jeu qu'à la 59e minute en remplacement de Riyad Mahrez.

Après cette 9e défaite, Manchester City reste 2e avec 66 points à 23 points de Liverpool et possède 8 de plus sur Leicester, 3e. Southampton échange sa place avec Crystal Palace et se retrouve 13e (43 points) juste derrière Newcastle (43 pts).