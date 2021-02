Les Belges à l'étranger - Manchester City, avec Kevin De Bruyne titulaire, poursuit sa série et sa course en tête

(Belga) Vainqueur 0-1 à Arsenal, Manchester City a porté à 25 sa série de matches sans revers toutes compétitions confondues, soit trois partages et 22 victoires, dont 18 lors de ses 18 dernières sorties. Titulaire, Kevin De Bruyne a été sorti à la 63e. Après 25 journées, City est en tête avec 59 points, dix d'avance sur Leicester, qui s'est imposé plus tôt dans la journée à Aston Villa (1-2) avec Youri Tielemans et Timothy Castagne. Arsenal (34 points) est 10e.

Le but est tombé très vite grâce à Riyad Mahrez, qui s'est infiltré dans la surface de réparation avant de déposer le ballon sur la tête de Raheem Sterling aux six mètres (2e, 0-1). City a continué à jouer les ballons dans la surface adverse mais le score n'a pas évolué alors que la rencontre se déroulait à sens unique. De Bruyne a plusieurs fois tenté sa chance au but mais, que ce soit d'un petit piqué du pied gauche (48e) ou du droit (57e), il ne les a pas cadrés. Peu après, le Diable Rouge a cédé sa place à Gabriel Jesus (63e). Les Citizens ont continué à faire circuler tranquillement le ballon dans le camp adverse sans être attaqués. Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven a pris le meilleur sur Vitesse (3-1). La formation d'Arnhem avait pourtant ouvert la marque par Armando Broja (4e, 0-1). Donyell Malen a égalisé pour Eindhoven (66e). Entre-temps, notre compatriote Yorbe Vertessen avait cédé sa place à Mario Götze (64e). Un changement payant puisque l'ex-international allemand a signé un doublé (86e, 88e). A Vitesse, Lois Openda a joué tout le match. Après 23 journées, le PSV est 2e avec 50 points, trois de retard sur l'Ajax, qui a disputé deux rencontres de moins. Vitesse (42 points) est 5e. (Belga)