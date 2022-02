Les Belges à l'étranger - Manchester City, sans De Bruyne, déroule contre Norwich

(Belga) Manchester City a continué sur sa lancée en championnat d'Angleterre en venant à bout de Norwich sur le score de 0-4 samedi lors de la 25e journée de Premier League. Une victoire qui permet aux Skyblues de caracoler en tête du classement avec 63 points, soit 12 longueurs d'avance sur Liverpool, qui compte deux matchs en moins.

Invaincus depuis le 30 octobre, les hommes de Pep Guardiola débutaient la rencontre sans Kevin De Bruyne, sur le banc tout le match. Le Diable Rouge assistait du bord du terrain à l'ouverture du score des siens grâce à Raheem Sterling en première période (31e, 0-1). Dans le second acte, les Citizens allaient asseoir leur domination en inscrivant un deuxième but par l'entremise de Phil Foden (48e, 0-2), avant que Sterling ne plante deux autres réalisations dans les vingt dernières minutes (70e et 90e). (Belga)