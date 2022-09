Les Belges à l'étranger - Manchester United continue sa série de victoires en battant Arsenal, leader du championnat

(Belga) Manchester United a continué sa série de victoires dimanche soir en venant à bout d'Arsenal (3-1), qui reste leader de Premier League malgré sa défaite. Albert Sambi Lokonga a joué 74 minutes.

À la 12e minute, Gabriel Martinelli a trompé David de Gea après une passe en profondeur de Bukayo Saka, mais le VAR en a décidé autrement. Le but a été annulé à cause d'une faute de Martin Odegaard sur Christian Eriksen. C'est finalement Antony, la recrue brésilienne des Red Devils, qui a ouvert le score (1-0, 35e). En seconde période, les Gunners ont égalisé grâce à Saka (1-1, 60e), mais seulement pour une courte durée, car Marcus Rashford (2-1, 66e et 3-1, 75e) a ensuite occupé le devant de la scène avec deux buts. United, grâce à son 12 sur 12, revient dans le haut du classement et occupe la 5e place. Arsenal, malgré la perte de ses premiers points de la saison, reste en tête avec 15 points, un point devant Manchester City et Tottenham. (Belga)