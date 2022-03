Les Belges à l'étranger - Match nul pour Januzaj à Séville, Vertonghen et Benfica l'emportent

(Belga) Adnan Januzaj était titulaire lors du match nul 0-0 entre le FC Séville et la Real Sociedad dimanche lors de la 29e journée de Liga. Le Diable Rouge a quitté le jeu à la 86e minute de jeu. La Real Sociedad reste 6e de Liga avec 48 points alors que Séville est toujours deuxième avec 57 points, soit 9 de moins que le Real Madrid qui accueille Barcelone à 21h dans le traditionnel Clasico.

Au Portugal, Jan Vertonghen et Benfica l'ont emporté face à Estoril (2-1) et reprennent leur marche en avant après le match nul à domicile concédé la semaine passée face à Vizela. Rafa Silva (34e) et Gonçalo Ramos (53e) ont inscrit les deux buts lisboètes, le but d'Estoril, inscrit par Andre Franco, est arrivé un peu tard (90e+3). Jan Vertonghen a joué toute la rencontre. Benfica est troisième de Primeira Liga avec 61 points, 6 de moins que son rival, le Sporting Portugal, deuxième. Porto est en tête avec 70 points et affronte Boavista à 21h45. Estoril est septième avec 34 points. De son côté, Divock Origi n'est pas monté au jeu pour Liverpool lors de la qualification des siens pour les demi-finales de la FA Cup, acquise à la faveur d'un succès 0-1 à Nottingham après un goal de Diogo Jota (78e).