Les Belges à l'étranger - Mats Sels prend 4 buts avec Strasbourg au PSG, sans Messi ni Ramos

(Belga) Strasbourg s'est incliné 4 à 2 au PSG pour le compte de la deuxième journée du championnat de France samedi au Parc des Princes, qui avait fait le plein pour applaudir Lionel Messi et les nouvelles recrues du mercato.

Si l'Argentin ne jouait pas (pas plus que Sergio Ramos qui n'est pas attendu avant la mi-novembre), Matz Sels a tout de même du se retourner à quatre reprises, même si les Strasbourgeois sont revenus de 3 à 0 à 3-2 en 11 minutes en seconde période avec des buts de Gameiro (53e) et Ajorque (64e). Le PSG, qui menait déjà 3 à 0 à la demi-heure de jeu grâce à Icardi (3e), Mbappe (25e) et Draxler (27e), a assuré sa victoire en fin de partie grâce à un quatrième but de Sarabia (86e). (Belga)