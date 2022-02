Les Belges à l'étranger - Monaco, réduit à dix, accroché à Bordeaux

(Belga) Dimanche après-midi, l'AS Monaco de Philippe Clement a été tenu en échec sur la pelouse de la lanterne rouge bordelaise (1-1) pour la 25e journée de Ligue 1.

Dans un duel a priori déséquilibré, c'est pourtant Bordeaux qui a ouvert la marque via Rémi Oudin (22e). Monaco a dû disputer plus d'une mi-temps à dix après le deuxième carton jaune et l'exclusion de Tchouameni (34e), et même le technicien belge a écopé d'une carte jaune à la 38e minute avant de devoir effectuer 2 changements pour rééquilibrer son équipe. Malgré l'infériorité numérique, Monaco a égalisé grâce à un but contre son camp de Marcelo (67e). Eliot Matazo était sur le banc monégasque, mais il est resté en survêtement pendant toute la rencontre. Au classement, Monaco (38 points) laisse donc sa 5e place à Rennes (40 points), qui a écrasé Troyes 4-1 sans Jérémy Doku, blessé. Bordeaux est toujours dernier mais compte autant de points que Troyes, Lorient et Metz. (Belga)