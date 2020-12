Les Belges à l'étranger - Naples, avec deux assists de Dries Mertens, s'impose facilement à Crotone

(Belga) Naples s'est facilement imposé 0-4 sur le terrain de Crotone dimanche pour le compte de la 10e journée de Serie A. Dries Mertens est monté au jeu à la 69e minute et a distillé deux assists sur les deux derniers buts napolitains.

Naples avait ouvert le score peu après la demi-heure via Insigne (31e). En supériorité numérique après l'exclusion de Petriccione (50e), les Napolitains ont ensuite déroulé en seconde période grâce à des buts de Lozano (58e), Demme (76e) et Petagna (90e+4). Au classement, Naples remonte à la 3e place avec 20 points. Crotone reste 20e et lanterne rouge avec deux points au compteur. En Allemagne, Schalke 04, avec Benito Raman sur le terrain pendant 90 minutes, s'est incliné 0-3 face à Leverkusen. Un but contre son camp de Thiaw avait donné l'avance au Bayer qui a alourdi la marque après la pause via Baumgartlinger (67e) et Schick (78e). Au classement, Schalke est toujours 18e et dernier avec 3 points. Leverkusen, pour sa part, passe deuxième avec 22 points. (Belga)