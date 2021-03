Les Belges à l'étranger - Naples partage à Sassuolo (3-3) au terme d'un match à suspense

(Belga) Au terme d'un duel à suspense, Naples a partagé l'enjeu 3-3 mercredi à Sassuolo dans le cadre de la 25e journée. Titulaire, Dries Mertens a été remplacé (67e). Au classement, les Napolitains (44 points) occupent la 5e place et Sassuolo (36 points) la 8e.

Gennaro Gattuso a opté pour un 4-2-3-1 avec Mertens seul en pointe et comme Naples a éprouvé du mal à sortir de sa zone, le Diable Rouge était vraiment esseulé devant. Naples équilibrait les échanges quand Sassuolo a ouvert la marque sur un coup franc botté par Domenico Berardi dévié par Nikola Maksimovic dans son but (34e, 1-0). Les visités ont directement reculé et les Napolitains en ont profité pour se porter vers l'avant. Après avoir pénétré dans le rectangle, Diego Demme a cédé le ballon en retrait à Piotr Zielinski, qui a frappé en force (38e, 1-1). Mais sur un penalty accordé pour une faute d'Elseid Hysaj sur Francesco Caputo, Berardi a de nouveau donné l'avance aux Emiliens (45e+1). A la reprise, Naples était toujours en difficulté et a éprouvé des difficultés et après la sortie de Mertens (67e), Sassuolo a frappé sur la transversale par Berardi et le poteau par Caputo (71e). Mais sur une action individuelle de Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo a égalisé (72e, 2-2). Après une série de changements, Naples a pris pour la première fois l'avance sur un penalty transformé par Insigne (90e, 2-3). C'est également des onze mètres que Caputo a arraché un point pour Sassuolo (90e+5, 3-3). (Belga)