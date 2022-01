Les Belges à l'étranger - Naples renoue avec la victoire à domicile: 1-0 contre la Sampdoria

(Belga) Naples, avec Dries Mertens pendant nonante minutes, a battu la Sampdoria 1-0 dimanche dans un match comptant pour la 21e journée du championnat d'Italie. Au classement, les Napolitains (43 points, 3e) restent en contact avec les deux clubs milanais, l'AC (48 points, 1er) et l'Inter (46 points, 2e), qui reçoit la Lazio en soirée (20h45).

Vu les nombreuses absences, Luciano Spalletti a aligné Andrea Petagna en pointe soutenu par un trio composé par Lorenzo Insigne, Mertens et Eljif Elmas. Naples, qui a attaqué pendant toute la première période, a fini par prendre l'avance grâce à une superbe semi-volée de Petagna (43e). Après le repos, les Napolitains ont poursuivi sur leur dynamique et ont régulièrement porté le danger dans la zone adverse mais plusieurs de leurs tirs sont passés juste à côté comme celui de Mertens, qui a repris en glissant un service d'Elmas (55e). Progressivement, la rencontre est devenue plus équilibrée avec deux équipes ayant opté pour l'offensive. Bien que le coach génois ait lancé tous ses attaquants en fin de match, Naples a mis fin à une série de trois défaites à domicile. (Belga)