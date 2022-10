Les Belges à l'étranger - Nouvelle déception pour l'Atlético de Carrasco qui s'incline à Cadix au bout du suspense

(Belga) Après s'être fait éliminer de la Ligue des Champions en milieu de semaine, l'Atlético Madrid de Yannick Carrasco s'est incliné samedi après-midi sur le terrain de Cadix, 3-2, à l'occasion de la 12e journée de Liga.

L'ancien Limbourgeois Théo Bongonda a inscrit le premier but de la rencontre quelques secondes après le coup d'envoi (1re) en faveur de Cadix, actuellement relégable. Le score n'a plus évolué avant une fin de rencontre folle. À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Fernandez a élargi l'écart pour les locaux (81e), mais Hernandez a marqué contre son camp dans la foulée (85e) et Joao Felix a égalisé pour l'Atlético quelques minutes plus tard (89e). Au bout du temps additionnel, Sobrino a finalement offert la victoire aux Gaditans (90e+9). Au classement de La Liga, l'Atletico (23 points) voit le Barça (28 points) et le Real (31 points) s'éloigner, en tête. Cadix remporte une victoire importante dans la course pour le maintien et compte désormais 10 points, 18e à égalité de points avec Séville, 16e, et Getafe, 17e.