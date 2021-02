Les Belges à l'étranger - Nouvelle défaite pour Nantes, devenu barragiste

(Belga) Battu 0-2 par Lille, Nantes, qui n'a plus connu la victoire depuis un succès à Lorient le 8 novembre (2-0), est sur une série de 15 matches sans succès (huit matches nuls, sept défaites). Grâce à un doublé de l'ex-Gantois Jonathan David, les Dogues ont repris la première place du classement en Ligue 1 avec 54 points. Nantes (19 points) recule à la 18e place. Chez les Canaris, Renaud Emond est mont au jeu (85e) alors que le score était acquis.

Raymond Domenech a reconduit le 4-1-4-1, qui avait arraché le nul à Saint-Etienne avec Emond sur le banc mais Lille a rapidement ouvert la marque. Sur un centre vers le premier poteau de Jonathan Bamba, Andrei Girotto et Imran Louza se sont gênés et David en a profité pour inscrire son 6e but de la saison d'une frappe du droit (9e, 0-1). Les Lillois ont conservé le ballon jusqu'au repos (71% de possession) mais ne sont pas plus parvenus à cadrer un tir, Zelik Celik loupant une grosse opportunité(40e). Nantes, qui n'avait frappé qu'une fois au but et encore sans cadrer, devait montrer beaucoup plus pour espérer revenir au score. Les Canaris ont obligé le gardien adverse à effectuer deux parades (76e, 77e) mais une nouvelle erreur de leur défense les a cassés. Sur un une-deux avec Robert Sanches, David a inscrit son premier doublé avec Lille (83e). Les jeux étaient faits d'autant que Lille n'a jamais perdu cette saison quand il a marqué en premier. (Belga)