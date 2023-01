Les Belges à l'étranger - Nul blanc entre Emmen et Cambuur dans le duel de bas de classement en Eredivisie

(Belga) Emmen et Cambuur ont fait match nul, 0-0, dans une rencontre de la 16e journée d'Eredivisie dimanche après-midi.

Le 17e et le 18e du championnat néerlandais s'affrontaient dans un match crucial pour le maintien, mais ni Emmen ni Cambuur n'a su tirer son épingle du jeu pour prendre trois points vitaux dans sa survie. Mohamed Bouchouari a disputé toute la rencontre avec le FC Emmen, et il a été rejoint à la 79e minute par Michael Heylen. Emmen reprend une place et est barragiste, 16e, entre Groningue et Volendam qui comptent aussi 12 points. Cambuur est toujours bon dernier du classement avec seulement 9 points.