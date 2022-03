Les Belges à l'étranger - Openda manque un pénalty avant une interruption du match suite à des incidents en tribune

(Belga) Vitesse et le Sparta Rotterdam se sont quittés sur une interruption du match décidée par l'arbitre, alors que le score était de 0-1, dans le cadre de la 25e journée de championnat des Pays-Bas, vendredi soir. Loïs Openda a connu une soirée difficile puisqu'il a manqué un pénalty en faveur de Vitesse dans ce match marqué par des incidents dans les tribunes.

Dans une rencontre a priori déséquilibrée entre un prétendant aux places européennes et une équipe luttant pour sa survie, c'est pourtant le Sparta Rotterdam qui s'est distingué en ouvrant le score dès la 5e minute par l'intermédiaire de Dalmau. Loïs Openda, qui réussit une excellente saison à Vitesse, a manqué une opportunité précieuse d'égaliser pour son équipe en ratant un pénalty, un peu moins d'une demi-heure avant le terme (65e). L'échec d'Openda a néanmoins rapidement été éclipsé par les événements regrettables de fin de rencontre, qui ont notamment vu les supporters de Vitesse lancer une bouteille sur la tête du gardien adverse et toucher un caméraman avec un engin pyrotechnique, causant l'interruption du match. L'issue de la rencontre, qui a été arrêtée dans le temps additionnel de la deuxième période, n'a pas encore été annoncée. En Allemagne, l'Arminia Bielefeld s'est incliné 0-1 face à Augsbourg. C'est Caligiuri qui a été l'homme providentiel pour les visiteurs avec un but à la 50e minute. Le Belge Nathan De Medina est rentré au jeu à la 76e et a disputé 15 minutes pour les siens. Augsbourg (26 points) dépasse ainsi son adversaire du jour et passe en 14e place alors que Bielefeld (25 points) recule à la 15e position. (Belga)