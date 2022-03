Les Belges à l'étranger - Partage vierge entre Reims et Lyon, Wolfsburg battu par Leverkusen

(Belga) Le Stade de Reims et l'Olympique lyonnais se sont quittés sur partage vierge dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1. Maxime Busi, Wout Faes et Thomas foket étaient tous trois titulaires dans la défense rémoise, qui a gardé ses filets inviolés. Foket est sorti dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+1). Jason Denayer, qui revient de blessure, n'a pas quitté le banc de touche lyonnais. L'OL est 10e de Ligue 1 avec 42 points, Reims reste 12e avec 36 unités.

En Allemagne, Wolfsburg, avec Sebastiaan Bornauw pendant tout le match et Aster Vranckx dans le dernier quart d'heure, a été battu à domicile par le Bayer Leverkusen lors de la 27e journée de Bundesliga (0-2). Koen Casteels étant blessé, c'est son remplaçant, Pavao Pervan qui a vu Paulinho, entré au jeu à la 81e minute, inscrire un doublé en fin de rencontre pour offrir les trois points à Leverkusen (86e et 90e+2). Dodi Lukebakio est resté sur le banc. Leverkusen est 3e de Bundesliga avec 48 points, Wolfsburg est 12e avec 31 points soit seulement 5 de plus que le Hertha Berlin, barragiste. (Belga)