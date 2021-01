Les Belges à l'étranger - Pour Bettoni, on a vu "la meilleure version d'Hazard", buteur avec le Real Madrid

(Belga) David Bettoni, qui a remplacé Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid en raison d'une infection au coronavirus, s'est exprimé au sujet d'Eden Hazard, buteur lors de la victoire contre Alavés samedi (1-4).

"Eden (Hazard) a fait 63 très bonnes minutes. Il va bien, on l'a justement fait sortir pour apporter de la fraîcheur", a déclaré le technicien français après la rencontre. "Eden a connu une saison et demi très compliquées avec des blessures. Il faut avoir de la patience, je sais qu'au Real Madrid c'est compliqué... Aujourd'hui, il a fait une passe décisive et a marqué un but. La meilleure version d'Hazard, on l'a un peu vue aujourd'hui (samedi), et je crois qu'on la verra de plus en plus dans les matches à venir", a déclaré Bettoni. (Belga)