Les Belges à l'étranger - Pour sa première titularisation avec Everton, Onana s'impose à Fleetwood

(Belga) Le deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, synonyme d'entrée de certaines équipes de Premier League, a permis à plusieurs Belges de trouver du temps de jeu en ce début de saison. Parmi ceux-ci, Amadou Onana a connu sa première titularisation pour Everton, qui s'est imposé à Fleetwood, 0-1.

Everton l'a emporté grâce à un but de Demarai Gray (28e). Frank Lampard a offert sa première titularisation à Onana, qui a disputé toute la rencontre du côté des Toffees face à une équipe rugueuse de Fleetwood. Avec Manuel Benson titulaire dans l'entrejeu mis en place par Vincent Kompany, Burnley a réussi à s'offrir sa deuxième victoire de la saison contre Shrewsbury, pensionnaire de League One, la D3 anglaise (0-1). Benson a offert l'assist à l'ancien joueur du Standard Samuel Bastien (50e) pour l'unique but de la rencontre. Wolverhampton n'a pas laissé sa chance à Preston, qui évolue à l'échelon inférieur, et s'est imposé 2-1 avec des buts de Jimenez (8e) et Traore (29e). La réaction de Woodburn (48e) n'a pas suffi à Preston pour inquiéter son adversaire. Leander Dendoncker, titulaire, a disputé une heure de jeu avant d'être remplacé par Ruben Neves (62e). Dennis Praet et Youri Tielemans étaient tous les deux sur la pelouse dès le coup d'envoi du match entre Stockport et Leicester, qui a abouti à une séance de tirs au but finalement remportée par les Foxes (0-0, 1-3 aux t.a.b.). Timothy Castagne a rejoint ses deux compatriotes sur le terrain à l'heure de jeu (61e), remplaçant Mendy, avant que Dennis Praet ne cède sa place à Dewsbury-Hall (72e). Tielemans a notamment inscrit le premier tir au but de la séance victorieuse. (Belga)