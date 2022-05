Les Belges à l'étranger - Praet et le Torino s'imposent à Vérone

(Belga) Le Torino s'est imposé, 0-1, en déplacement à Vérone dans le cadre de la 37e journée de championnat d'Italie.

Dans un duel de milieu de classement entre deux équipes qui ne peuvent prétendre aux places européennes et qui sont déjà largement assurées de leur maintien, le Torino s'est appuyé sur un but de Brekalo (19e) pour empocher les 3 points. Dennis Praet, qui fête ses 28 ans ce samedi, était titulaire pour la 4e fois consécutive du côté du Toro, et a évolué dans le milieu de terrain jusqu'au coup de sifflet final. Il a écopé d'une carte jaune à la 80e minute de jeu. Au classement, c'est le statu quo pour Vérone et le Torino, respectivement 9e et 10e. Les Turinois (50 points) pourraient néanmoins accrocher la 9e place lors de la dernière journée puisqu'ils sont revenus à 2 points de leur adversaire du jour (52 points). (Belga)