Les Belges à l'étranger - Quatre buts de Kevin De Bruyne: City écrase Wolverhampton 1-5

(Belga) En marquant quatre buts (7e, 16e, 24e, 60e), Kevin De Bruyne a été le grand protagoniste du succès de Manchester City 1-5 à Wolverhampton. Chez les Loups, Leander Dendoncker a disputé l'intégralité de la rencontre et a même marqué leur unique but (11e, 1-1).

Un tir croisé, un plat du pied, une frappe du gauche dans le petit filet et un tir du droit: De Bruyne a médusé les spectateurs présents au stade Molineux. Le Diable rouge a également écopé d'une carte jaune (78e) et a expédié le ballon sur le poteau (89e). Entre-temps, Raheem Sterling avait encore alourdi le score (84e, 1-5). City fait toujours la course en tête avec 89 points, trois d'avance sur Liverpool. A deux journées de la fin, Wolverhampton (8e) a pratiquement perdu l'espoir d'être européen: il compte 50 points, cinq de moins que West Ham (7e). En France, Rennes, qui s'est incliné 2-1 à Nantes, a marqué le pas dans la course à la Ligue des champions. Chez les visiteurs, Jérémy Doku est monté au jeu alors que le score était acquis (75e). Pourtant, les Stadistes ont ouvert la marque par Flavien Tait (32e, 0-1). Les Canaris ont reversé la situation en leur faveur par Kalifa Coulibaly (48e, 1-1) et Nicolas Pallois (71e, 2-1). Au classement, les Rennais sont 5e avec 62 points, trois de moins que l'AS Monaco (3e). Nantes occupe la 9e position (54 points) (Belga)