Les Belges à l'étranger - Quatrième défaite d'affillée pour la Real Sociedad et Adnan Januzaj

La Real Sociedad a encaissé une quatrième défaite d'afilée en s'inclinant face à Villarreal en championnat d'Espagne, samedi. Titulaire chez les Basques, Adnan Januzaj a été remplacé (52e). Après 18 journées, la Real Sociedad se retrouve 6e (29 points) et Villarreal se hisse en 10e position (22 points).

Au terme de la première période, les deux équipes étaient à égalité puisque Alexander Isak avait ouvert la marque pour la Real (32e, 1-0) et Gerard Moreno a égalisé pour les visiteurs (38e,1-1). A la reprise, les visités ont pris un coup sur la tête suite à l'exclusion de Mikel Oyarzabal (49e). Obligé d'effectuer un changement tactique, Imanol Alguacil a sorti deux joueurs dont Januzaj (52e). Cela n'a pas empêché Moreno de signer un doublé (69e, 1-2) et le réserviste Samuel Chukwueze de se faire plaisir (90e+6, 1-3). En Allemagne, Bielefeld a réussi une belle performance en allant s'imposer 0-2 au RB Leipzig malgré l'exclusion de Fabian Klos (70e). Les visiteurs avaient déjà inscrit leur premier but par Janni-Luca Serra (57e, 0-1). Bien qu'en infériorité numérique, Bielefeld a assuré son succès grâce à un effort personnel de Florian Kruger, qui a servi Masaya Okugawa (78e, 0-2). Nathan De Medina est monté au jeu à la 90e en remplacement de Kruger. Après cette 17e journée, Bielefeld reste 17e et avant-dernier (16 points). Leipzig occupe la 9e position (22 points). En Turquie, le choc le la 17e journée entre le leader Tranzonspor et le troisième Hatayspor s'est terminé par la victoire 2-0 des visités. Au classement, Trabzonspor compte 42 points et Hatayspor, avec Muhammed Mert en seconde période, reste troisième (29 points) en attendant le résultat de Basaksehir à Galatasaray (17 heures). Antalyaspor avec Ruud Boffin s'est incliné 1-0 dans les arrêts de jeu à Konyaspor. Le but d'Endri Cekeri (90e+2) permet à Konyaspor de conserver sa deuxième place (33 points) alors qu'Antalyaspor reste 14e (21 points).