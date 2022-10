Les Belges à l'étranger - Rennes avec Arthur Theate vient à bout de Lyon, Aston Villa et Dendoncker à nouveau battus

(Belga) Rennes est venu à bout de Lyon (3-2) dimanche pour la 11e journée du championnat français de football. Arthur Theate a joué toute la rencontre du côté rennais.

En première période, Alexandre Lacazette (23e) a ouvert le score pour les Lyonnais, mais Rennes n'a pas tardé à égaliser avec Martin Terrier (38e). Après la pause, Amine Gouiri (47e) n'a pas attendu longtemps pour donner l'avantage aux Rennais qui se sont fait à leur tour remonter suite à la deuxième réalisation d'Alexandre Lacazette (72e). Dans le dernier quart d'heure, Rennes est resté lucide et Martin Terrier (77e) a finalement marqué le but de la victoire. Au classement, les Rennais intègrent provisoirement le top 5 du championnat français alors que Lyon pointe au 10e rang avec 14 points. En Angleterre, Aston Villa s'est incliné 0-2 à domicile contre Chelsea lors de la 11e journée de Premier League. Leander Dendoncker est monté pour le dernier quart d'heure. Les Blues se sont imposés grâce à un doublé de Mason Mount (6e, 83e). Aston Villa reste en bas de classement avec une 16e place et 9 points alors que Chelsea pointe au 4e rang avec 19 points. (Belga)