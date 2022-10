Les Belges à l'étranger - Rennes, avec Theate et Doku, s'impose facilement à Strasbourg

(Belga) Rennes l'a emporté 1-3 sur le terrain de Strasbourg pour la 9e journée du championnat de France de football samedi. Arthur Theate, titulaire et sur le terrain pendant 90 minutes, et Jérémy Doku, monté à la 74e minute, ont participé à la victoire des Rennais tandis que Matz Sels a joué toute la partie dans le but strasbourgeois.

Après un but annulé de Kevin Gameiro (19e), Strasbourg a été réduit à dix suite à l'exclusion de Gerzino Nyamsi (28e). Rennes en a rapidement profité pour ouvrir le score via Arnaud Kalimuendo (38e). Après la pause, les Bretons ont accentué leur avance d'abord via Martin Terrier (49e) avant qu'Amine Gouiri ne fixe le score à 0-3 (61e). Strasbourg a ensuite sauvé l'honneur sur un penalty transformé par Habibou Diallo (72e) Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven, où Yorbe Vertessen est monté à la 60e minute et Johan Bakayoko est resté sur le banc, s'est incliné 3-0 sur le terrain de Cambuur pour la 8e journée de championnat. Silvester van der Water (54e), Mitchel Paulissen (84e) et Sai Van Wermeskerken (90e+1) ont inscrit les buts de la victoire pour Cambuur qui grimpe à la 13e place au classement avec 7 points. Le PSV reste lui 2e avec 18 points. (Belga)