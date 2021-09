Romelu Lukaku et Chelsea s'imposent à Tottenham dans le derby londonien

Tottenham et Chelsea s'affrontaient dimanche après-midi, dans le cadre de 5e journée de Premier League. Le Chelsea de Romelu Lukaku s'est imposé, 0-3, et rejoint Manchester United et Liverpool en tête de la Premier League.

Dans un derby londonien qui mettait aux prises deux des meilleurs attaquants de Premier League, Harry Kane et Romelu Lukaku, ce sont d'autres joueurs qui ont joué les premiers rôles. Après une première mi-temps équilibrée, Thiago Silva reprenait victorieusement le corner botté par Marcos Alonso pour donner l'avance aux Blues d'une tête puissante dans le coin droit du but de Lloris (0-1, 49e).

Kanté, monté au repos à la place de Mount, doublait ensuite la mise d'une frappe à distance (0-2, 57e). Son envoi, dévié par un défenseur adverse, trouvait l'intérieur du poteau et surprenait le portier des Spurs.

En fin de rencontre, Werner trouvait Rüdiger en retrait au point de pénalty pour infliger le coup fatal à Tottenham (0-3, 90e+2) et sceller le score final. Romelu Lukaku a disputé l'entièreté de la rencontre pour Chelsea mais n'a pas inscrit de but ou donné de passe décisive pour son équipe, même s'il s'est créé des opportunités et a offert des occasions franches à ses coéquipiers. Il a déjà marqué à 3 reprises pour les Blues en 4 matchs de Premier League.

Avec 13 points, Chelsea partage la tête du classement avec Manchester United et Liverpool.