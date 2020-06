Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku marque son 19e but mais l'Inter est accroché par Sassuolo

(Belga) L'Inter Milan a manqué le coche mercredi dans le championnat d'Italie de football. Malgré le 19e but de la saison en Serie A de Romelu Lukaku, sur penalty (41e) et deux autres signés Biraghi (44e) et Valero (86e), les hommes d'Antonio Conte n'ont pu que partager 3-3 avec Sassuolo.

Caputo, très tôt dans le match (4e), Berardi sur penalty (81e) et surtout Magnani (89e) ont trouvé le faille dans l'arrière-garde intériste. Au classement, l'Inter reste 3e avec 58 points après 27 journées à 8 points de la Juventus. La Lazio, avec Proto et Jordan Lukaku sur le banc, est 2e avec 62 unités mais joue en fin de soirée à l'Atalanta où Timothy Castagne débutera lui aussi la rencontre parmi les remplaçants. Sassuolo conserve sa 12e place (33 points). (Belga)